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  3. Морозы усиливаются. Какой будет погода в Костанае 22 февраля

Морозы усиливаются. Какой будет погода в Костанае 22 февраля

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Днём в Костанае ожидается солнечная погода.

Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью в Костанае ожидается температура -34 градуса, днем 29-30 градусов.

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