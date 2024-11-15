Мошенники пытались похитить у пенсионерки 6 миллионов тенге в Костанайской области





В Костанайской области сотрудники полиции предотвратили крупное интернет-мошенничество и помогли пенсионерке сохранить 6 миллионов тенге.

70-летняя жительница региона едва не перевела крупную сумму на иностранный счёт после звонка неизвестных. Подозрительные действия женщины вовремя заметили сотрудники банка и сообщили в полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место и успели остановить денежный перевод. Благодаря совместным действиям сотрудников банка и полиции сбережения пенсионерки удалось сохранить.

В полиции напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомцами, особенно по телефону.

Граждан просят не сообщать посторонним личные данные, не переводить деньги по указанию неизвестных и обязательно предупреждать пожилых родственников о распространённых схемах мошенничества.

