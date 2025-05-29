Согласно последнему глобальному пенсионному отчету, Казахстан значительно укрепил свои позиции на международной арене, поднявшись на 26-е место из 71 стран. Это впечатляющий рост на восемь пунктов по сравнению с 2023 годом, когда страна занимала 34-е место, сообщает Zakon.kz.

Общая оценка Казахстана составила 3,5 балла по шкале от 1 до 7 (где 1 – наилучший результат), что превосходит средний показатель по всему рейтингу (3,7) и свидетельствует о заметном прогрессе в адаптации пенсионной системы к современным вызовам.

Где Казахстан преуспевает и где нужно доработать?

Пенсионный индекс (API) – это комплексный инструмент, который оценивает пенсионные системы по 40 параметрам, объединенным в три ключевых субиндекса:

Базовые условия (4,1 балла). Этот субиндекс оценивает фундаментальные факторы, такие как демографические изменения, уровень государственного долга и общий уровень жизни.

(4,1 балла). Этот субиндекс оценивает фундаментальные факторы, такие как демографические изменения, уровень государственного долга и общий уровень жизни. Устойчивость (3,6 балла). Здесь оценивается способность пенсионной системы справляться с демографическими и экономическими вызовами в долгосрочной перспективе.

(3,6 балла). Здесь оценивается способность пенсионной системы справляться с демографическими и экономическими вызовами в долгосрочной перспективе. Адекватность (3,2 балла). Этот субиндекс показывает, насколько пенсионная система обеспечивает достаточный уровень жизни пожилых людей.

Почему Дания лучшая? На вершине рейтинга расположилась Дания – страна с наиболее развитой и устойчивой пенсионной системой в мире. Основные причины лидерства Дании включают Высокий уровень доверия и низкий уровень коррупции. Дания стабильно занимает верхние позиции в мировом индексе восприятия коррупции благодаря строгому отбору на госслужбу и мотивации чиновников служить обществу, а не личному обогащению. Это создает прозрачную и эффективную систему социальных институтов. Сильная социальная поддержка. В стране действует модель с высокими налогами (до 55%), которые финансируют бесплатное образование, здравоохранение и социальное обеспечение, включая пенсионные выплаты. Социальная защищенность. Дания сочетает сильные профсоюзы и поддержку безработных, что способствует устойчивости пенсионной системы за счет поддержания занятости и доходов населения. Высокий уровень качества жизни. Социальное доверие и чувство гражданского долга способствуют гармоничному развитию общества и поддерживают стабильность пенсионной системы. Казахстан – региональный лидер в пенсионном обеспечении Примечательно, что Казахстан опередил в рейтинге такие страны, как Сингапур, Китай, Испания, Турция, Индонезия, Австрия, Румыния, Венгрия, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Казахстан является единственной страной Центральной Азии и ЕАЭС, включая Россию, представленной в этом рейтинге, что подчеркивает его неоспоримое лидерство в регионе по развитию пенсионной системы. Ключевые выводы для Казахстана Улучшение позиций Казахстана в пенсионном рейтинге – это прямое отражение успешных реформ и усилий по адаптации пенсионной системы к современным демографическим и экономическим вызовам. Высокие оценки по устойчивости и адекватности свидетельствуют не только о финансовой стабильности системы, но и о способности страны поддерживать достойный уровень жизни пожилых граждан, отмечено в отчете. Однако, несмотря на достигнутые успехи, вызовы, связанные с базовыми условиями, в частности, демографией и уровнем жизни, требуют дальнейшего внимания и развития социальных программ. Особую озабоченность аналитиков вызывает высокая доля неформальной занятости в Казахстане, которая снижает охват населения пенсионной системой

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