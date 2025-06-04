В последние дни в Казахстане активно обсуждают возможные проверки мобильных переводов. Многие начали переживать, что даже обычное пополнение счета через банкомат может вызвать интерес у налоговых органов. Но комитет госдоходов пояснил: пополнения через банкоматы не подпадают под предлагаемые критерии для налоговой проверки с лимитами, пишет digitalbusiness.kz

Что все-таки хотят контролировать?

Планируется, что под внимание попадут случаи, когда:

один человек получает деньги от 100 и более разных отправителей в месяц,



так происходит в течение трех месяцев подряд (по 330 тысяч в каждый последовательный месяц),



деньги приходят на личный счет, а не на предпринимательский,



сумма превышает ₸1 020 000 (12 МЗП в 2025 году).



КГД хочет отслеживать незарегистрированную предпринимательскую деятельность, когда услуги или товары оплачивают на обычную карту