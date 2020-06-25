Мужчина из Костанайской области прославился благодаря своим стихам

Работа библиотекаря не только выдавать книги читателям. Зачастую благодаря именно этим специалистам о талантливых местных литераторах узнают далеко за пределами региона. Так случилось в селе Денисовка. Известность к местному поэту впервые пришла через конкурс, на который его сочинение отправила библиотека. Теперь Батырбека Калимова знают по всей наше области и не только, а недавно он стал победителем очередного конкурса, сообщает alau.kz

Фамилия Батырбека Калимова в Денисовском районе хорошо известна всем любителям поэзии. Его проникновенные строки о родном крае западают в душу читателя. Как никто другой он умеет найти нужные слова и переложить их в поэтическое повествование.

«Этот человек родился и вырос в Денисовском районе. Он участник многих конкурсов. Он пишет стихи и по истории нашего Казахстана, он пишет дружеские шаржи, басни. И , я думаю, что, читая его произведения, мы всегда радуемся, что он у нас есть»,- говорит руководитель отдела культуры и развития языков акимата Денисовского района Нагима Хасанова.

Из-под пера Батырбека Калимова вышел уже не один десяток произведений, часть из них вылилась в именные поэтические сборники, отдельные сочинения регулярно публикуются на страницах областных изданий.

«Стихи начал писать поздно, к 50-ти гадам. В 2009 году написал стихотворение «Мой дед», посвящённое отцу моей мамы, который не вернулся с фронта. И в 2010 году, когда библиотека им. Толстого объявила конкурс «Мы этой памяти верны», работники библиотеки, не поставив меня в известность отправили стихотворение на конкурс»,- сказал поэт Батырбек Калимов.

В этом году областная библиотека вновь объявила конкурс, посвящённый 75-летию Великой Победы. Проводился он в режиме онлайн. От Денисовского района участвовали двое: Гилюза Гильманшина из села Комаровское со стихотворением «Сестрёнки» и Батырбек Калимов с произведением «Обелиск».

«Компетентное жюри рассматривая и оценивая наши работы, все работы, принимало участие 9 конкурсантов, они смотрели не только на текст, но и на подачу материала, на то, как автор хочет преподнести своё стихотворение слушателям. И отрадно, что представитель из нашего района Батырбек Каппазович Калимов победил в этом конкурсе»,- рассказала руководитель центральной библиотеки Денисовского района Любовь Некрасова.

«С литературной точки зрения, я немножко суховатый, точноватый, но это всё связано с тем, что у меня нет никакого гуманитарного образования. Инженер-строитель, и склад мозгов у меня такой прорабский, технический, может быть поэтому они у меня какие-то рубленные, резкие. Но описание только того, что я действительно видел, то, что я пережил»,- сообщил Батырбек Калимов.

Чтобы образно описать всё пережитое, нужен хороший словарный запас и широкий кругозор. За это Батырбек Калимов благодарен книгам. А за свою известность говорит спасибо библиотекарям.

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