Мужчина отравился угарным газом во время пожара в Костанайской области

За прошедшие выходные дни в Костанайской области произошло 11 пожаров, где погиб 1 человек, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

15 января в поселке Карабалык, по улице Титова произошел пожар, горела квартира в частном жилом доме. Сообщение о возгорании в пожарную часть № 11 поселка Карабалык поступило в 12:46 часов.

Хозяйка квартиры, 1953 года рождения, обнаружила огонь в топочной комнате, пристроенной к веранде. Пожилая женщина, испугавшись огня, побежала к соседям, а те позвонили на 101.

Прибывший в 12:51 часов по вызову пожарный расчет, приступил к тушению огня в топочном помещении. Возле печи горели домашние вещи, поплавилась потолочная плитка на площади 8 квадратных метров. Очаг возгорания стремительно разрастался и грозил перекинуться на вторую половину дома. Поэтому на тушение огня огнеборцы подали два ствола: один непосредственно на очаг пожара, второй – на защиту смежных помещений. Густой едкий дым распространился по всей жилплощади.

По словам хозяйки, в доме оставался ее сын 1974 года рождения, инвалид второй группы. Звено газодымозащитной службы в составе трех человек обнаружили его в самой дальней комнате. Мужчина получил отравление продуктами горения и еле дышал, издавая хрипы. Его вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Однако в 13:30 часов он скончался, не приходя в сознание, находясь в реанимационном отделении центральной районной больницы.

В 14:04 часов пожарные окончательно справились с огнем. Предварительная причина пожара – не осторожное обращение с огнем. На месте происшествия работали 8 сотрудников и 2 единицы техники ПЧ-11 поселка Карабалык.

С наступлением холодов угроза возникновения пожаров от печного отопления значительно возрастает. Поэтому запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, располагать домашние вещи и горючие материалы в непосредственной близости от огня. Соблюдение правил пожарной безопасности сохранит Вашу жизнь и нажитое годами имущество.

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