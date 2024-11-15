Мужчина сможет уйти в декрет, но выплату получит только мама

При назначении государственных пособий в связи с рождением ребёнка в Казахстане планируется учитывать уровень благосостояния семьи. При этом работающие матери продолжат получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования независимо от категории домохозяйства.
Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. По его словам, работающие женщины смогут получать выплаты по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет, даже если раньше выйдут на работу.
Единовременное пособие при рождении ребёнка из республиканского бюджета не будут назначать семьям категорий А и В. Семьям категорий С, D и Е пособия будут выплачивать из республиканского бюджета. Если мать работала и за неё перечислялись социальные отчисления, ей также положены выплаты из ГФСС.
«Если мама не работала до рождения ребёнка, то категории А и В из республиканского бюджета выплаты не получают. Если мама не работала и относится к категории С, D и Е, то выплачиваются пособия из республиканского бюджета», — уточнил министр.
Ертаев также разъяснил, что отпуск по уходу за ребёнком может оформить мужчина, однако выплаты в связи с беременностью и родами, которые теперь называются выплатами по материнству, предусмотрены только для женщин.
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