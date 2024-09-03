Мужчина собирался спрыгнуть с моста в Костанае

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Ночью 2 сентября сотрудники полиции предотвратили трагедию, когда получили сообщение о мужчине, намеревавшемся спрыгнуть с моста в реку Тобол.
На место происшествия незамедлительно выехали патрульные полицейские Ельнур Камысбай и Еламан Исламгалиев. Когда они прибыли на место, мужчина уже перелез через ограждение и висел на нем.
Увидев полицейских, он стал угрожать им, требуя не подходить и готовясь к прыжку.
«Он вел себя агрессивно, но мне нужно было отвлечь его внимание. В то время мой напарник схватил его за руку. Благодаря слаженным действиям, нам удалось его спасти, — рассказал Исламгалиев.
После того как мужчину вернули в безопасное место, выяснилось, что он был пьян. В интересах его безопасности полицейские приняли решение поместить его в медицинский вытрезвитель.