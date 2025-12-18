Водители с флагами: что говорит закон
В период празднования Дня Независимости Республики Казахстан многие автовладельцы украсили свои машины Государственными флагами, демонстрируя патриотизм и гражданскую позицию, сообщает Polisia.kz.
Действующее законодательство не предусматривает ответственности за размещение флага на транспортных средствах при условии соблюдения требований безопасности и Правил дорожного движения.
Когда вмешивается полиция
Вместе с тем, отмечается, что отдельные граждане во время праздничных мероприятий нарушали ПДД, мешали другим участникам движения и перекрывали улицы. В таких случаях сотрудники полиции были вынуждены принимать предусмотренные законом меры реагирования.
Так, 16 декабря в городах Шымкент и Алматы полицейские остановили ряд автомобилей с флагами. Однако причиной остановки стали не государственные символы, а грубые нарушения Правил дорожного движения.
Штрафы — не за флаг, а за нарушения
По результатам проверок водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортными средствами без соответствующего права, создание аварийной ситуации, а также незаконное переоборудование автомобилей. Подчёркивается, что указанные меры не имели отношения к использованию Государственного флага.
Кроме того, полицейские в Алматы провели разъяснительную работу с водителем и пассажирами общественного транспорта, украшенного гелиевыми шарами, указав на потенциальную опасность их использования для жизни и здоровья граждан.
Проверка действий полицейских и призыв к водителям
Отдельные факты возможной неправомерной остановки машин в настоящее время проверяются. Виновные сотрудники, при подтверждении нарушений, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Полиция подчёркивает, что с уважением относится к государственным символам и призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения, а также доверять только официальной информации и проверенным источникам.
