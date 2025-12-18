Водители с флагами: что говорит закон

В период празднования Дня Независимости Республики Казахстан многие автовладельцы украсили свои машины Государственными флагами, демонстрируя патриотизм и гражданскую позицию, сообщает Polisia.kz.

Действующее законодательство не предусматривает ответственности за размещение флага на транспортных средствах при условии соблюдения требований безопасности и Правил дорожного движения.

Когда вмешивается полиция

Вместе с тем, отмечается, что отдельные граждане во время праздничных мероприятий нарушали ПДД, мешали другим участникам движения и перекрывали улицы. В таких случаях сотрудники полиции были вынуждены принимать предусмотренные законом меры реагирования.

Так, 16 декабря в городах Шымкент и Алматы полицейские остановили ряд автомобилей с флагами. Однако причиной остановки стали не государственные символы, а грубые нарушения Правил дорожного движения.

Штрафы — не за флаг, а за нарушения

По результатам проверок водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортными средствами без соответствующего права, создание аварийной ситуации, а также незаконное переоборудование автомобилей. Подчёркивается, что указанные меры не имели отношения к использованию Государственного флага.

Кроме того, полицейские в Алматы провели разъяснительную работу с водителем и пассажирами общественного транспорта, украшенного гелиевыми шарами, указав на потенциальную опасность их использования для жизни и здоровья граждан.

Проверка действий полицейских и призыв к водителям

Отдельные факты возможной неправомерной остановки машин в настоящее время проверяются. Виновные сотрудники, при подтверждении нарушений, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Полиция подчёркивает, что с уважением относится к государственным символам и призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения, а также доверять только официальной информации и проверенным источникам.

Новый вид скрининга будут проходить в Казахстане Министерство здравоохранения разработало проект изменений в перечень целевых групп, подлежащих скрининговым обследованиям, а также в...