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«Мы вернемся сильнее» — Первая ракетка Казахстана Александр Бублик о поражении команды

Фото вщято из инстаграм-аакаунта @bublik

27-я ракетка мира, первая ракетка Казахстана Александр Бублик в своем инстаграм-аккаунте написал пост, прокомментировав выступление сборной Казахстана в квалификации первой Мировой группы Кубка Дэвиса — 2024.

С общим счётом 3:0 казахстанская команда проиграла сборной Дании. Александр Бублик и Александр Шевченко проиграли два одиночных матча.

«Мы вернемся сильнее», — написал Александр Бублик на своей странице в инстаграм-аккаунте.

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