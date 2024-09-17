«Мы вернемся сильнее» — Первая ракетка Казахстана Александр Бублик о поражении команды

Фото вщято из инстаграм-аакаунта @bublik
27-я ракетка мира, первая ракетка Казахстана Александр Бублик в своем инстаграм-аккаунте написал пост, прокомментировав выступление сборной Казахстана в квалификации первой Мировой группы Кубка Дэвиса — 2024.
С общим счётом 3:0 казахстанская команда проиграла сборной Дании. Александр Бублик и Александр Шевченко проиграли два одиночных матча.
«Мы вернемся сильнее», — написал Александр Бублик на своей странице в инстаграм-аккаунте.
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