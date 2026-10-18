На капитальный ремонт дороги Карасу — Большая Чураковка предусмотрено более 3 млрд тенге

В Карасуском районе начался капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Карасу — Большая Чураковка. Стоимость договора составляет 3,064 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель акима района Н. К. Амиров.
Работы стартовали 6 сентября 2026 года. Ремонт охватывает участок с нулевого по 17,2 километра. Подрядчиком выступает ИП «Танар». Срок завершения по договору — до 31 декабря 2027 года.
Также в августе 2026 года в рамках ликвидации последствий паводка 2024 года завершён средний ремонт областной дороги Койбагар — Карасу — Севастопольское.
На пяти километрах выполнено бутование. Установлены четыре двухочковые водопропускные трубы диаметром 1,5 метра, уложен асфальт толщиной шесть сантиметров. Кроме того, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
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