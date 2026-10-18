На капитальный ремонт дороги Карасу — Большая Чураковка предусмотрено более 3 млрд тенге





В Карасуском районе начался капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Карасу — Большая Чураковка. Стоимость договора составляет 3,064 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель акима района Н. К. Амиров.

Работы стартовали 6 сентября 2026 года. Ремонт охватывает участок с нулевого по 17,2 километра. Подрядчиком выступает ИП «Танар». Срок завершения по договору — до 31 декабря 2027 года.

Также в августе 2026 года в рамках ликвидации последствий паводка 2024 года завершён средний ремонт областной дороги Койбагар — Карасу — Севастопольское.

На пяти километрах выполнено бутование. Установлены четыре двухочковые водопропускные трубы диаметром 1,5 метра, уложен асфальт толщиной шесть сантиметров. Кроме того, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Более половины домохозяйств Казахстана отнесли к категории С В Казахстане к категории С относятся 3,2 млн домохозяйств — это 52% от их общего...

Проводка не выдерживает: ДЧС предупредил жителей Костанайской области С начала отопительного сезона, который стартовал 1 октября, в Костанайской области произошло шесть пожаров. Погибших...