В связи с ведением работ на федеральной трассе «А-310» (Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан) по расширению дороги в период с 5 июля по 18 августа 2025 года изменяется схема организации дорожного движения на 53 и 54 км у населенных пунктов пос. Борисовка и пос. Кленовка в Челябинской области, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» разработана временная схема движения на указанных участках, призванная обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Запрещается поворот налево при выезде и въезде в пос. Борисовка и пос. Кленовка. Поворот направо разрешен. Места для разворота предусмотрены на 50 и 61 км автодороги.

Уважаемые водители учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута. Будьте предельно осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров.

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