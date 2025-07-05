В связи с ведением работ на федеральной трассе «А-310» (Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан) по расширению дороги в период с 5 июля по 18 августа 2025 года изменяется схема организации дорожного движения на 53 и 54 км у населенных пунктов пос. Борисовка и пос. Кленовка в Челябинской области, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.
ФКУ Упрдор «Южный Урал» разработана временная схема движения на указанных участках, призванная обеспечить безопасность участников дорожного движения.
Запрещается поворот налево при выезде и въезде в пос. Борисовка и пос. Кленовка. Поворот направо разрешен. Места для разворота предусмотрены на 50 и 61 км автодороги.
Уважаемые водители учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута. Будьте предельно осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.