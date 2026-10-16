На уровне глаз и не менее 30% полок: в Казахстане вводят новые требования к магазинам





С 20 октября в Казахстане вступают в силу новые требования к размещению отечественной продукции. В торговых объектах, на которые распространяются правила, казахстанским товарам необходимо выделять не менее 30% торговой площади и полочного пространства в каждой категории и подкатегории.

Как пояснила заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Асем Нургали, долю будут учитывать отдельно по видам продукции.

«Допустим, категория “молочные изделия”. Подкатегорией будет являться, допустим, питьевое молоко, сметана, сыры, йогурты и так далее. То есть в каждой подкатегории должно быть не менее 30% содержаться доля товаров казахстанского происхождения», — рассказала она.

Отечественные товары разместят в «золотом квадрате»

Казахстанскую продукцию должны выставлять в центральной зоне выкладки, на уровне глаз покупателей и рядом с товарами высокого спроса. Такое размещение называют «золотым квадратом». Также отечественные товары необходимо выделять визуально.

В костанайских магазинах специальная маркировка местной продукции уже используется. По словам старшего продавца одного из гипермаркетов Рамзии Марденовой, товары казахстанского производства отмечены указателями «Сделано в Казахстане», а их доля соответствует установленным требованиям.

Какие магазины должны соблюдать правила

По словам Асем Нургали, требования к полочному пространству распространяются на торговые объекты с первой по четвёртую категорию. Это магазины площадью от 100 квадратных метров, включая объекты свыше 10 тысяч квадратных метров. На небольшие магазины указанные требования не распространяются.

За первое нарушение предпринимателям предусмотрено предупреждение.

Как отметила Нургали, обращений от казахстанских производителей по поводу отказов в доступе к торговым полкам в департамент не поступало. В ведомстве рассчитывают, что внедрение новых требований также пройдёт без затруднений.

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