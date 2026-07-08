Нацбанк сделал заявление по ипотеке и потребительским кредитам





Вопросы развития кредитного рынка, поддержки бизнеса и стимулирования экономики обсудили представители Правительства, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и экспертного сообщества.

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин отметил, что темпы роста потребительского кредитования начали замедляться еще в 2024 году. По его словам, постепенно снижается и объем беззалоговых займов, что приводит к стабилизации на рынке автомобилей, бытовой техники, электроники, услуг и ремонта после периода активного роста.

Он подчеркнул, что такая динамика связана как с мерами по снижению закредитованности населения, так и с естественным насыщением рынка. При этом, по словам Жумангарина, важно не только ограничивать перегретые сегменты потребительского кредитования, но и создавать условия для развития отраслей, обеспечивающих долгосрочный экономический рост. В числе таких направлений он назвал жилищное строительство, ипотеку и автомобильную промышленность.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что текущая ситуация не свидетельствует о системном замедлении экономики. По его словам, розничная торговля продолжает умеренно расти, а снижение темпов потребительского кредитования стало ожидаемым результатом мер по сдерживанию инфляции и сокращению долговой нагрузки населения.

Он также сообщил, что Национальный банк и АРРФР приняли решение пока не ужесточать требования к коэффициентам долговой нагрузки заемщиков и не снижать предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по ипотечным кредитам.

Заместитель председателя АРРФР Даурен Салимбаев отметил, что качество кредитных портфелей остается стабильным. По его словам, уровень дефолтов по беззалоговым кредитам физических лиц составляет около 1,5%, а ухудшения ситуации в корпоративном секторе и среди малого и среднего бизнеса не наблюдается.

Кроме того, в агентстве напомнили, что для поддержки предпринимателей коэффициент риск-взвешивания по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса снижен до 50%, что позволяет банкам направлять больше средств на финансирование реального сектора экономики.