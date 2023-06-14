Нацфонд — детям: сумма выплат может быть увеличена

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова сообщила, что сумма выплат из Нацфонда может быть увеличена, передает Tengrinews.kz.

Выступая на заседании Мажилиса, Алия Молдабекова отметила, что сумма для детей составит 3,5 тысячи долларов.

«Сумма для детей составит 3,5 тысячи долларов. Конечно, эта сумма может меняться, потому что показатели доходности Нацфонда будут меняться. Со следующего года для детей, которые 18 лет будут в этой системе, при ежегодном доходе Нацфонда, конечно, эта сумма будет больше», — сообщила она