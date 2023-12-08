«Национальный фонд – детям». Что нужно сделать законным представителям ребенка, чтобы начать получать деньги

С 1 января 2024 года по поручению Главы государства планируется запуск программы «Национальный фонд — детям», в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50 % от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (далее – Нацфонд). Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.

Что законные представители детей, родившихся в 2006 году и позднее, в том числе над которыми назначена опека/попечительство, могут сделать сегодня для гарантированного обеспечения участия в программе «Национальный фонд –детям»:

получить документ, удостоверяющий личность ребенка (для определения гражданства детей), в том числе ИИН;

проверить наличие и корректность реквизитов: Ф.И.О., Д.Р., ИИН, гражданство несовершеннолетнего лица;

проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» в разделе «Сведения о детях».

Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) определен оператором по учету целевых активов и целевых требований (обязательств), целевых накоплений на целевых накопительных счетах (далее – ЦНС), осуществлению выплат целевых накоплений.

Учет целевых требований и целевых накоплений будет вестись в долларах США.

На интернет – ресурсе ЕНПФ по ИИН ребенка можно будет проверить сведения о включении его в категорию участников целевых требований, в том числе об общей сумме целевых требований участника целевых требований, а также получателей целевых накоплений.

При этом законные представители детей смогут проверить в своем личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» (egov.kz) в разделе «Сведения о детях» данные о суммах целевых требований и инвестиционного дохода, начисленного на суммы целевых требований за каждый год.

До достижения детьми 18 лет целевые требования и инвестиционный доход будут начисляться без права досрочного снятия. После достижения 18 лет ЕНПФ будет открыт ЦНС, средства с которого можно будет использовать на две цели – на улучшение жилищных условий и для оплаты образования через уполномоченных операторов, которыми выступят АО «Казпочта» и банки второго уровня. Следует отметить, что после перечисления средств на ЦНС данные средства перестают инвестироваться.

Начисление целевых требований прекратится в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований, утраты гражданства.

В целях получения целевых требований/целевых накоплений в связи со смертью участника целевых требований/получателя целевых накоплений их наследники смогут обратиться в ЕНПФ в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства лица теряют право на использование средств Нацфонда.

Невостребованные суммы целевых накоплений при отсутствии обращения за выплатами по истечении 10 (десяти) лет после достижения получателем 18 лет подлежат переводу ЕНПФ на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов. Получение их будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.