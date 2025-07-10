Для формирования в обществе культуры рационального потребления воды Министерство водных ресурсов и ирригации разработало методические рекомендации по экономии воды в быту.

Рекомендации включают такие меры, как использование стиральной и посудомоечной машин при полной загрузке, чистка зубов с выключенным краном и использованием стакана воды, принятие непродолжительного душа вместо ванны, мытье овощей и фруктов в посуде с водой, применение автоматических сенсорных смесителей, использование двухрежимных сливов на унитазе и аэрационных насадок на кранах, а также регулярная проверка состояния кранов и устранение утечек.

Применение всех указанных рекомендаций позволит ежегодно экономить до 35 тысяч литров воды на семью из шести человек.

При поддержке местных исполнительных органов планируется установить баннеры с разработанными министерством рекомендациями на улицах, в учебных заведениях, вокзалах, аэропортах и других общественных местах по всему Казахстану.

«Мы хотим донести до как можно большего числа людей важность экономии воды в быту. Вклад в сохранение водных ресурсов страны может внести каждый гражданин. Разработанные нашим министерством рекомендации показывают, что беречь воду очень легко, а итоговый результат действительно ощутимый. Теперь мы займемся активной информационной работой, чтобы о простых способах экономии воды узнали во всех уголках республики», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Сколько переселенцев прибудет в Казахстан, сообщили в минтруда По данным на 1 июля 2025 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей...

Четверо детей погибли в ДТП в Костанайской области В Костанайской области выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С начала года зарегистрировано уже...

Какие деньги больше нельзя обменять в РК Какие тенге больше нельзя обменять в Казахстане? На этот вопрос ответили в Национальном банке, передает...