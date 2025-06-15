В Казахстане хотят установить лимит по мобильным переводам чуть более 1 млн тенге. В Комитете госдоходов разъяснили LS, каким образом будет контролироваться данный процесс.

Итак, в действующих критериях по мобильным переводам предлагают изменить сумму переводов на 12 МЗП (1,02 млн тенге) в течение трех месяцев от разных лиц.

«Это обусловлено тем, что физлица должны быть зарегистрированы в качестве ИП по Предпринимательскому кодексу при доходе выше 12 МЗП (в 2025 году – 1 млн тенге при МЗП 85 тыс. тенге)», – говорится в ответе на запрос.

При контроле мобильных переводов в расчет принимаются только деньги, поступившие от физлиц.

«Поступления в виде пополнения счета через банкоматы, с депозитов, а также зарплата, соцвыплаты и вознаграждения по депозитам не учитываются при определении выполнения данного критерия», – заверили в КГД.

Однако если физлицо в течение каждого из трех месяцев будет получать деньги от 100 и более лиц, то его будут проверять.

«Например, в августе на банковский счет, который не предназначен для предпринимательской деятельности, поступили переводы от 101 разного лица, в сентябре – от 130 разных лиц, в октябре – от 100 разных лиц, то сведения о таком физлице направляются банками второго уровня в налоговый орган», – пояснили в КГД.

При этом поясняется, что другие критерии не установлены. В частности, пороговая сумма переводов, частота транзакций, количество уникальных получателей либо характер операций.

«При выявлении признаков предпринимательской деятельности органами госдоходов проводится камеральный контроль и направляется уведомление», – добавили в комитете.

На его исполнение дается 30 рабочих дней. В фискальном органе пояснили, что в случае согласия с указанными нарушениями физлицо становится на учет в налоговых органах или предоставляет отчетность за указанный период. Если же физлицо не согласно с уведомлением, то в бумажном виде или на электронном носителе предоставляет в фискальный орган пояснение.

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