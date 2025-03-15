По-разному теперь будут отвечать перед законом организаторы наркобизнеса и те, кто участвует в распространении запрещенных веществ. На днях вступили в силу поправки в Уголовный Кодекс Казахстана.

Согласно им, для тех, кто изготовляет, перерабатывает и производит наркотики, наказание ужесточается. Но для исполнителей их приказов, то есть для тех, кто наркотики распространяет, закон стал менее суров.

«Немножко были смягчены наказания, именно санкции в отношении закладчиков. Почему? Потому, что в основном, этой незаконной деятельностью занимаются несовершеннолетние, молодёжь. Участились случаи, когда этим занимаются студенты несовершеннолетние, к сожалению», — объясняет старший инспектор управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадилова.

Благодаря уже действующим поправкам, для тех, кто попался на «закладке» наркотиков, — именно таким, бесконтактным способом, сейчас распространяются запрещенные вещества, — впервые, и в небольшом размере, наказание будет составлять от 5 до 8 лет лишения свободы, а не 10, как раньше. Если объем наркотических средств будет большим, то закладчик получит максимум 10 лет заключения, а не 12 как раньше. 12 лет это максимальное наказание, которое назначат за распространение особо крупных партий. Внесенными поправками могут воспользоваться и уже осужденные лица.

Но для тех, кто совершил наркопреступление в составе организованных преступных групп, кто сбывал наркотики несовершеннолетним и в организациях образования, закон ужесточен. Как и для должностных лиц, использовавших свое служебное положение, для совершения наркопреступлений. Сейчас за это предусмотрено наказание от 15 лет заключения вплоть до лишения свободы пожизненно.

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