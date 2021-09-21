Народные приметы на 21 сентября: что нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы

И по народному, и по церковному календарю 21 сентября 2021 года отмечается Рождество Пресвятой Богородицы — важный церковный праздник.

Осенины встречали у воды. Рано утром женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. Старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски по числу собравшихся: каждая женщина относила свой кусок домой и кормила им скотину, сообщает ulan.mk.ru

Считается, что браки, заключенные в Рождество Пресвятой Богородицы, будут удачными, ведь Богоматерь — покровительница домашнего очага. Запретов в эту дату было не так уж и много. Верующим запрещено было заниматься тяжелой физической работой. Это же касалось обычных домашних дел, таких как уборка и даже мытье посуды, занятие рукодельем с использованием иголки и ножниц. Нельзя было не только шить, но и резать хлеб. Люди как правило придерживались в этот день поста, что касалось не только еды, но и поведения в быту и в обществе. Человеку надлежало быть более чутким и внимательным к окружающим, отказаться от спиртного, от конфликтов и ругани.

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