Прокуратура Узункольского района Костанайской области уделяет особое внимание вопросам соблюдения законности в сфере земельных отношений, поскольку эффективное использование и распределение земельных ресурсов напрямую влияет на социально-экономическое развитие района.

За 2023-2024 годы прокуратурой района по данному вопросу в адрес акимата внесено 7 актов надзора, в результате рассмотрения которых в доход государства возвращены земельные участки площадью 13,6 тыс га, кадастровая стоимость превысила 219 млн тенге.

В текущем году по инициативе прокуратуры уполномоченным органом начаты проверочные мероприятия ещё по 56 участкам общей площадью 5,6 тыс га.

Кроме того, прокурор района Азат Сагнаев с целью реализации принципа «Закон и Порядок» в сфере земельных отношений провел встречу с местными исполнительными органами, где призвал неукоснительно соблюдать требования земельного законодательства.

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