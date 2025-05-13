Сегодня в Костанайском облакимате состоялось совещании по итогам учебного года и организации летнего отдыха детей. Районы докладывали о достижениях школьников и проделанной работе педагогических коллективов.

Кумар Аксакалов, в свою очередь, отметил, что детей сегодня стоит привлекать к благоустройству в сёлах области. Активистов «чистоты» он обещал отметить.

«Ребята приобщаются к очистке территорий благоустройству населённого пункта. У нас, вы знаете, что реализуется программа «Таза Қазақcтан», инициированная главой государства. Мы в начале года с обирали всех акимов сельских округов, собирали всех руководителей наших сельхозпредприятий и говорили, что необходимо обеспечить чистоту и благоустройство наших сельских населённых пунктов. В городах есть, понятно, система, коммунальные предприятия много работают. Но в сельской местности, конечно же надо, людьми, жителями этих сёл, работу проводить. Какую-то работу наверняка могут взять и провести дети, старшеклассники, понятно, по благоустройству своего населённого пункта. Я бы хотел, чтобы во всех населённых пунктах этот механизм также использовался. И наверняка будет к осени такой положительный, наработанный опыт, мы могли бы отметить активистов детей, которые преуспели в этой работе, показали хорошие результаты. Наверняка, какие-то могли бы быть реализована инициативы самих детей Им тоже не безразлично, что будет в их родном поселке как он будет выглядеть. Эту работу очень важно провести среди детей, я хотел бы увидеть результаты», — заключил глава области.



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