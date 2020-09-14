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Назначен руководитель Костанайской областной филармонии

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Исполнение обязанностей руководителя областной филармонии Е. Умурзакова возложено на Заслуженного деятеля РК, лауреата Государственной премии Сундета Байгожина. Об этом сообщил руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан Калмаков в своем аккаунте Инстаграм.

«Мы верим, что наш именитый земляк поднимет на новый уровень наш большой творческий коллектив!»,- поделился в Instagram Ерлан Калмаков.

Прежний руководитель Назымбек Молдахметов скончался на 50 году жизни.

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