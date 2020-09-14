Назначен руководитель Костанайской областной филармонии

Исполнение обязанностей руководителя областной филармонии Е. Умурзакова возложено на Заслуженного деятеля РК, лауреата Государственной премии Сундета Байгожина. Об этом сообщил руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан Калмаков в своем аккаунте Инстаграм.

«Мы верим, что наш именитый земляк поднимет на новый уровень наш большой творческий коллектив!»,- поделился в Instagram Ерлан Калмаков.

Прежний руководитель Назымбек Молдахметов скончался на 50 году жизни.

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