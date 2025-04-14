С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 44,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 337,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 706,7 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

По состоянию на 1 апреля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 465 тысяч человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2025 года составил 143 622 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 963 тенге, базовой пенсии – 47 659 тенге.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

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