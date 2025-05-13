В Бюро национальной статистики сегодня, 12 мая 2025 года, предоставили данные о заработной плате в первом квартале, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке за январь, февраль и март составило 300 307 тенге.

«Среднее значение номинальной заработной платы без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, за первый квартал этого года составило 423 133 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2024 года составил 10,7%», — сообщили в бюро национальной статистики.

По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях:

информации и связи – на 31,3%,

сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 17,3%,

искусство, развлечение и отдых – на 16,1%.

В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла на 6,2%, в образовании – на 6,1%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за первый квартал 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился:

в области Улытау – на 19,4%,

в Костанайской области – на 14,6%,

в Алматы – на 14,2%.

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает «средний» человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.

Мотоциклист погиб в Костанайской области По факту ДТП с погибшим, с участием мотоцикла, имевшего место на автодороге "Костанай-Карабутак" полицией начато...

Установлены временные ограждения на трассах в Костанайской области С начала года на дорогах региона произошло 338 ДТП. В этих авариях погибли 10 человек,...

Костанайцы жалуются на плохую мобильную связь и медленный интернет В последнее время в Костанае всё чаще наблюдаются проблемы со связью. Горожанам трудно выйти в...