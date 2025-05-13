В Бюро национальной статистики сегодня, 12 мая 2025 года, предоставили данные о заработной плате в первом квартале, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным, медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке за январь, февраль и март составило 300 307 тенге.
«Среднее значение номинальной заработной платы без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, за первый квартал этого года составило 423 133 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2024 года составил 10,7%», — сообщили в бюро национальной статистики.
По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях:
- информации и связи – на 31,3%,
- сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 17,3%,
- искусство, развлечение и отдых – на 16,1%.
В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла на 6,2%, в образовании – на 6,1%.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за первый квартал 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился:
- в области Улытау – на 19,4%,
- в Костанайской области – на 14,6%,
- в Алматы – на 14,2%.
Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает «средний» человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.
Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.