Названо точное время сегодняшнего боя Головкин — Мурата

Стало известно время начала поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой, который пройдет сегодня, 9 апреля, в Сайтаме (Япония).

Они встретятся в рамках объединительного боя в среднем весе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По последней информации, бой между Головкиным и Муратой начнется в 18:10 по времени Нур-Султана. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Напомним, что на кону будут стоять пояса по версиям IBF, IBO (принадлежат Головкину) и WBA Super (Мураты).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.