Названы четыре ранних признака рака пищевода

Национальная служба здравоохранения Англии назвала четыре ранних симптома, которые могут указывать на рак пищевода, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Express.

«Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что большинство случаев опухолей в этом органе диагностируется у пациентов старше 60 лет.

Среди возможных симптомов рака пищевода специалисты выделили дисфагию или затрудненное глотание, чувство тошноты, также пациенты могут страдать от отрыжек и изжоги.

Если вышеназванные симптомы не исчезают, специалисты советуют обратиться к медикам. «Скорее всего, рак у вас не выявят, но важно, чтобы доктор все проверил», — говорится в статье.

Отмечается, что важными факторами возникновения рака пищевода являются курение сигарет и употребление спиртных, а также очень горячих напитков. Риск значительно увеличивается, если сочетать курение и алкоголь.

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