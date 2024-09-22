Названы победители XXXVII летней спартакиады Костанайской области

XXXVII летняя Спартакиада Костанайской области: исторический успех Костанайского района.

С 19 по 22 сентября в посёлке Карабалык прошла XXXVII летняя Спартакиада Костанайской области. В соревнованиях приняли участие 135 спортсменов из Костанайского района, которые состязались в 22 видах спорта.

В общекомандном зачёте сборная нашего района одержала историческую победу, заняв второе место среди всех регионов нашей области. Уступив городу Костанай всего четыре очка, команда стала лидером среди районов области. Это поистине значимое достижение для нашего региона, ведь ранее Костанайский район не достигал таких высот.

Важно отметить, что в 2022 году наш район занимал девятое место, а в 2023 году — третье. Этот результат свидетельствует о том, что спортсмены и тренеры проделали огромную работу, чтобы достичь такого успеха.

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