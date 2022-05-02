Названы самые популярные имена для новорожденных в Казахстане

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1 085 мальчиков по имени Рамазан и 430 девочек по имени Медина появились на свет во время священного месяца Рамазан в Казахстане в этом году. Эти имена оказались самыми популярными в апреле.
Вторым по популярности именем среди мальчиков стало Айсултан — 248 новорожденных, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Национальное бюро статистики. Тройку лидеров среди мужских имен замыкает Алихан — его получили 174 мальчика.
Самым распространенным именем среди девочек стало Медина. В апреле 430 новорожденных получили такое имя. На втором месте по популярности оказалось имя Раяна, а на третьем — Айша, так назвали 383 и 343 девочки, соответственно.
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