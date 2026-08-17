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Не букет, а штраф? Казахстанцев предупредили о диких тюльпанах

— Сегодня, 15:01
Изображение для новости: Не букет, а штраф? Казахстанцев предупредили о диких тюльпанах

pixabay.com


Министерство экологии и природных ресурсов обратилось к жителям Казахстана с призывом бережно относиться к диким тюльпанам.

Весной степи и предгорья страны на несколько недель окрашиваются в красные, жёлтые и розовые оттенки. Однако ценность этих растений заключается не только в их красоте, но и в сохранении в естественной среде.

Некоторые редкие виды тюльпанов занесены в Красную книгу Казахстана и находятся под охраной государства. Срывая цветок или выкапывая луковицу, человек мешает растению размножаться и наносит ущерб природе.

В Минэкологии советуют не собирать дикие тюльпаны в букеты, а сохранять воспоминания о них на фотографиях.

«Самое красивое место для тюльпана — не букет, а степь, в которой он расцвёл», — подчеркнули в ведомстве.



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