Не букет, а штраф? Казахстанцев предупредили о диких тюльпанах

Министерство экологии и природных ресурсов обратилось к жителям Казахстана с призывом бережно относиться к диким тюльпанам.
Весной степи и предгорья страны на несколько недель окрашиваются в красные, жёлтые и розовые оттенки. Однако ценность этих растений заключается не только в их красоте, но и в сохранении в естественной среде.
Некоторые редкие виды тюльпанов занесены в Красную книгу Казахстана и находятся под охраной государства. Срывая цветок или выкапывая луковицу, человек мешает растению размножаться и наносит ущерб природе.
В Минэкологии советуют не собирать дикие тюльпаны в букеты, а сохранять воспоминания о них на фотографиях.
«Самое красивое место для тюльпана — не букет, а степь, в которой он расцвёл», — подчеркнули в ведомстве.
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