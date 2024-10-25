Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал запрет на осуществление перевозок праворульными автомобилями, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ спросили Игоря Лепеху о запрете владельцам праворульных автомобилей на занятия извозом. Журналисты уточнили, какое наказание могут понести владельцы таких машин в случае нарушения запрета.

«Есть приказ министра транспорта, который запрещает, в том числе праворульным машинам, осуществлять перевозки. Есть административная ответственность за нарушения правил перевозок. К сожалению, так практика складывается, как правило, это нерегулярные частные перевозчики. И наши граждане такую позицию занимают, когда их останавливают сотрудники полиции, они все говорят, что это их родственники или друзья, едут на свадьбу или какое-то еще мероприятие. Зачастую зная, что это нелегальный перевозчик, мы не можем его привлечь к ответственности», — прокомментировал Лепеха.

По его словам, на данный момент заключен меморандум с Министерством транспорта, агрегаторами такси о том, что они не будут заключать договоры с владельцами двухдверных и праворульных авто. Лепеха заявил, что меморандум вступит в силу с 1 января 2025 года.

@Авторы Айгерим Аскарова, Самат Каримов

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