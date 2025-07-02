С 1 июля поменялись правила начисления тарифов за холодную воду в многоквартирных домах без наличия счетчиков. Теперь расчеты должны стать более точными. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства «Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета».

То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.

При этом, как отмечается на сайте ZHKH-INFO, новые правила призваны сделать этот расчет более справедливым, прозрачным и приближенным к реальному потреблению.

Не будет тарифов «с потолка»

Согласно сообщению источника, с 1 июля для не имеющих индивидуальных счетчиков воды казахстанцев оплата за коммунальные услуги производится по установленным нормативам, которые основываются на среднесуточном объеме водопотребления.

Этот объем рассчитывается на основе показаний общедомовых приборов учета – для расчета норм используются статистические данные не менее чем по 20 аналогичным домам (в малых городах и сельской местности – не менее 10% от общего количества).

«Такой подход:

стимулирует установку приборов учета;

повышает прозрачность начислений;

помогает исключить случаи несправедливой оплаты за «соседей».

Таким образом, расчет строится на реальных показателях потребления воды, а не на формальных нормативах «с потолка», – отмечается в источнике.

А если в течение года будет зафиксировано превышение установленной нормы, то организация по водоснабжению должна будет внести предложение в акимат о пересмотре действующих нормативов на основании фактических данных.

«Это очередной шаг в сторону более точного, обоснованного и справедливого подхода к начислению коммунальных платежей.

Однако на местах многое зависит от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами. Важно, чтобы новые нормы не остались формальностью, а действительно применялись на практике», – сообщается на сайте ZHKH-INFO.

Автор: Марк Мауленкулов

Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе – календарь В августе 2025 года у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 21 рабочий и...

Купить жилье в новостройке можно будет только за безналичный расчет Национальный банк подготовил проект изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка РК, сообщает...

Приготовиться к визитам просят казахстанцев В Казахстане 1 августа стартует национальная сельскохозяйственная перепись. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики....