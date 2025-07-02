С 1 июля поменялись правила начисления тарифов за холодную воду в многоквартирных домах без наличия счетчиков. Теперь расчеты должны стать более точными. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
1 июля вступил в действие приказ исполняющего обязанности министра промышленности и строительства «Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета».
То есть он затрагивает вопросы начисления платы за услуги водоснабжения для казахстанцев, у которых нет счетчиков холодной воды – расчет проводится по нормам потребления.
При этом, как отмечается на сайте ZHKH-INFO, новые правила призваны сделать этот расчет более справедливым, прозрачным и приближенным к реальному потреблению.
Не будет тарифов «с потолка»
Согласно сообщению источника, с 1 июля для не имеющих индивидуальных счетчиков воды казахстанцев оплата за коммунальные услуги производится по установленным нормативам, которые основываются на среднесуточном объеме водопотребления.
Этот объем рассчитывается на основе показаний общедомовых приборов учета – для расчета норм используются статистические данные не менее чем по 20 аналогичным домам (в малых городах и сельской местности – не менее 10% от общего количества).
«Такой подход:
- стимулирует установку приборов учета;
- повышает прозрачность начислений;
- помогает исключить случаи несправедливой оплаты за «соседей».
Таким образом, расчет строится на реальных показателях потребления воды, а не на формальных нормативах «с потолка», – отмечается в источнике.
А если в течение года будет зафиксировано превышение установленной нормы, то организация по водоснабжению должна будет внести предложение в акимат о пересмотре действующих нормативов на основании фактических данных.
«Это очередной шаг в сторону более точного, обоснованного и справедливого подхода к начислению коммунальных платежей.
Однако на местах многое зависит от добросовестности водоснабжающих организаций и качества управления жилыми домами. Важно, чтобы новые нормы не остались формальностью, а действительно применялись на практике», – сообщается на сайте ZHKH-INFO.
Автор: Марк Мауленкулов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.