Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 марта
Не успели жители северных регионов порадоваться весенней капели, как на их территорию начнет смещаться холодный антициклон.
Он будет вытеснять циклон, который 21 марта принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с метелями.
И уже 22 марта антициклон достигнет северные регионы принося с собой прекращение осадков, и морозы в ночные часы до 5-10 градусов.
Антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.
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