Не заказывал — не плати: в Казахстане хотят изменить правила работы риелторов

В Казахстане прорабатывают единые правила оказания риелторских услуг. Предлагается чётко закрепить условия работы с клиентами и исключить случаи, когда комиссию требуют с граждан, которые не заказывали услуги специалиста.
Меры обсуждают Министерство торговли и интеграции, депутаты Курултая и представители профессионального сообщества. Их цель — повысить качество услуг, защитить права потребителей и сделать работу риелторов прозрачнее.
Особое внимание планируют уделить договорам. В них должны быть указаны перечень и стоимость услуг, размер комиссии, порядок её выплаты, права и обязанности сторон. Клиент должен заранее понимать, чьи интересы представляет риелтор и за что предстоит платить.
Также министерство рассмотрит возможность введения обязательных требований на основе национального стандарта. Они будут касаться качества услуг, профессиональной этики, сопровождения сделок и взаимодействия с клиентами.
Параллельно разрабатывается профессиональный стандарт риелтора, который определит необходимые знания, навыки и квалификацию.
Ещё одно предложение — развитие саморегулирования отрасли. Профессиональные объединения смогут участвовать в установлении требований к своим членам, рассматривать жалобы клиентов и принимать меры в отношении нарушителей. Также обсуждается подтверждение квалификации специалистов с участием аккредитованных организаций.
Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения рассмотрят вопрос включения риелторов в перечень регулируемых профессий.
Кроме того, обсуждаются дополнительные законодательные меры против навязывания услуг, недобросовестных условий договоров и необоснованного взыскания комиссий.
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