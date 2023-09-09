Неизвестные надругались над собакой в Рудном: полиция ищет зоофила

Случайная прохожая в Рудном обнаружила мёртвую собаку со следами возможного сексуального насилия. Шокирующую новость в социальных сетях сообщили местные зоозощитники, передаёт BaigeNews.kz.

«В кустах лежала мёртвая собака, истерзанная, внутренности все наружу, зад в крови, рядом лежал так же в крови презерватив. Я сообщила в группу полиции и волонтёрам, кто посвободней. Позже подошла и сама девушка, но тело собаки пропало. Кто забрал, неизвестно», — пишут зоозащитники.

Жители Рудного опасаются, что неизвестный живодёр может не остановиться на содеяном и перенесёт свою агрессию уже на людей.

«Город погряз в жестокости. Мы боремся за каждую маленькую жизнь ,лечим, хватаемся за последний шанс,а какая то св…чь безжалостно губит невинное и беззащитное животное, обрекая на мучительную смерть», — возмужены волонтёры.

Публикацию прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области. В ведомстве уточнили, что эта жуткая история полицейским стала известна после мониторинга социальных сетей, однако заявлений в полицию по данному факту не поступало.

«В ходе разбирательств, полицейскими был установлен автор публикации, который указал на место происшествия. В настоящее время, по данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным». Полицейскими Рудного проводятся мероприятия по установлению очевидцев и поиска подозреваемого лица. Департамент полиции Костанайской области призывает очевидцев происшествия сообщить всю известную информацию на номер 102″, — сообщили в полиции.

В управлении полиции Рудного заявили, что возьмут расследование на контроль.

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