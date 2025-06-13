Уже второй день на Земле отмечаются магнитные бури, которые не предвидели ученые, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня 2025 года рассказал ведущий специалист в ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

«Вторые сутки подряд на Земле начинаются с магнитных бурь. При этом, если вчера магнитная буря была слабой и не продолжительной, то начавшаяся около 23 часов по московскому времени в минувший четверг, уже немного превысила уровень средней магнитной бури, класса G2 и продолжается уже более 8 часов», – сообщил он.

Леус отмечает, что из-за отсутствия на Солнце мощных или даже средних вспышек, скорее всего, в обоих случаях причиной магнитных бурь является влияние на нашу планету потока солнечного ветра из корональной дыры, отличного по своим параметрам от средних значений.

«Данное событие отсутствовало в прогнозах мировых центров, так что оценивать продолжительность и возможную силу этой магнитной бури пока сложно. Можно предположить, что на Земля начинается период неустойчивой геомагнитной обстановки продолжительностью 2-3 дня, с повышенными геомагнитными индексами и с вероятностью магнитных бурь среднего и сильного уровня, класса G2-G3», – резюмировал специалист

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