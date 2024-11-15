Неработающие женщины из состоятельных семей останутся без выплат по уходу за ребёнком — депутат





С января 2027 года неработающие женщины, чьи семьи признаны состоятельными, не будут получать выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет. Об этом сообщила депутат Ляззат Кожахмет, передаёт LS.

По её словам, для работающих женщин выплаты сохранятся независимо от категории благополучия семьи.

«Депутат призвала всех работающих женщин не беспокоиться» — они продолжат получать 40% от прежней зарплаты.

Кожахмет также сообщила, что сейчас выплаты получают свыше 30 тысяч женщин из семей категорий А и В.

Кроме того, по словам депутата, с нового года мужчины больше не смогут получать выплаты по уходу за ребёнком — их будут предоставлять только женщинам. Граждане, досрочно вышедшие на пенсию, не смогут регистрироваться в качестве безработных.

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