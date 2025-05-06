Казахстанцы могут стать очередниками на выдачу жилья, получив статус нуждающихся в недвижимости. Однако это не означает, что всем просто подарят квартиры. О работе этого механизма читайте на NUR.KZ.

24 мая текущего года практически у каждого казахстанца появится возможность встать в очередь с помощью информационной системы “Центр обеспечения жилищем». При этом обычно эта очередь воспринимается как бесплатная раздача квартир нуждающимся в недвижимости казахстанцам.

Однако данный механизм работает немного иначе.

Об этом редакции NUR.KZ рассказали в пресс-службе «Отбасы банка», который с 24 мая станет национальным институтом развития и будет вести базу очередников, а также принимать решения по предоставлению жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного акиматами в частном жилищном фонде.

Кому выдают ключи от квартир

Как отмечается в ответе, прямая передача жилья не предусмотрена для очередников.

«Поддержка в решении жилищного вопроса казахстанцам не подразумевает предоставление им бесплатных квартир.

Банк будет формировать цифровой портрет граждан, нуждающихся в жилье, и в зависимости от их категории, дохода семьи, будут предоставляться инструменты решения жилищного вопроса», – отмечается в источнике.

Так, среди подобных решений могут быть:

льготное кредитование в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы – местные акиматы строят социальное кредитное жилье и реализуют его через «Отбасы банк» по направлению «2-10-20» (ранее – «Бакытты отбасы») и «5-10-20» (ранее – «Шанырак»);

в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы – местные акиматы строят социальное кредитное жилье и реализуют его через «Отбасы банк» по направлению «2-10-20» (ранее – «Бакытты отбасы») и «5-10-20» (ранее – «Шанырак»); различные программы – «Наурыз» и направление «Наурыз жумыскер», региональные программы банка и система жилищных строительных сбережений;

– «Наурыз» и направление «Наурыз жумыскер», региональные программы банка и система жилищных строительных сбережений; а также субсидирование аренды.

К реализации в рамках Концепции на 2025 год ожидается ввод порядка 10 000 единиц кредитного жилья, которые будут распределены по направлениям «2-10-20» и «5-10-20».

Следует отметить, что лица из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН) смогут получить квартиры непосредственно от акиматов (за счет строительства льготного социального жилья и выкупа уже готовых квартиры у застройщиков), но не в собственность, а в виде программ льготной аренды.

При этом в некоторых случаях они смогут приватизировать их и только в этом случае стать полноценными собственниками.

Также для поддержки граждан местные акиматы могут предоставлять жилищные сертификаты – это выплаты, которые предоставляются гражданам для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

Как будет двигаться очередь

Согласно ответу пресс-службы банка, при предоставлении очередникам льготных кредитов для покупки социального жилья оценка кандидатов будет ориентироваться на дату и год постановки на учет. При этом в рамках распределяемого года не менее 70% от общего объема жилья будет предоставлено категориям граждан, имеющим первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки.

«Также распределение жилья среди нуждающихся будет осуществляться не только в зависимости от даты постановки на учет, но и уровня доходов.

Например, если на каждого члена семьи доход будет составлять один прожиточный минимум, или 43 407 тенге, то ему будет предложено субсидирование части арендной платы за жилье или арендное жилье местных исполнительных органов», – сообщается в источнике.

Не обязательно ждать своей очереди

Следует отметить, что казахстанцы, находящиеся в очереди на жилье, могут воспользоваться другими льготными программами банка.

Например, в действующей программе «Наурыз» ставка по кредиту для всех категорий граждан составляет 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%), а для граждан, стоящих в очереди по категории СУСН – 7% (ГЭСВ от 7,1 до 9,6%).

«В этом году в список участников программы «Наурыз» вошли 12 000 казахстанцев. Из них 4 577 или 38,1% стоят в очереди на жилье. Почти половина очередников принадлежат к СУСН», – сообщают в «Отбасы банке».

Таким образом, постановка в очередь на жилье вовсе не означает раздачу бесплатных квартир. Но при этом это открывает доступ к различным льготным жилищным программам, включая аренду с дальнейшей приватизацией для СУСН.

@Автор: Марк Мауленкулов

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