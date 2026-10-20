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«Нет электричества — вот проблема»: аким Костаная рассказал о нехватке мощностей

— Сегодня, 10:47
свет

pixabay.com


В Костанае нехватка электрических мощностей ограничивает строительство жилья и развитие бизнеса. Для решения проблемы до 2030 года в городе планируют построить четыре подстанции. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

По его словам, стоимость каждой подстанции составляет от 10 до 15 млрд тенге. Строительство планируют вести поэтапно в течение четырёх лет.

«Это вынужденные меры. Каждая подстанция стоит от 10 до 15 миллиардов тенге. Но мы обязательно даже это сделаем», — отметил аким.

Одну из подстанций — «Восточную» — планируют разместить на территории Наримановского рынка. По словам Жундубаева, для этого уже подготовили проект детальной планировки. Следующий этап — освобождение территории и проектирование объекта.

Аким подчеркнул, что дефицит мощностей затрагивает не только промышленные предприятия и другие энергоёмкие производства, но и жилищное строительство.

«С электричеством вообще большие проблемы. Их надо решать», — заявил он.

В качестве примера Жундубаев рассказал о предпринимателе, который намерен расширить действующий цех по производству новогодних ёлок и открыть завод. Для реализации проекта ему требуется один мегаватт мощности, однако обеспечить подключение пока не удаётся.

 



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