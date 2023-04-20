Никакой код не называла. С депозита пенсионерки украли миллионы

Мошенники украли с депозита пенсионерки в Талдыкоргане более пяти миллионов тенге. Женщина заявила, что полиция не спешит привлечь к ответственности виновных и найти похищенные средства, передает Tengrinews.kz.

Пенсионерка Роза Жуманова, в прошлом работавшая учителем, рассказала редакции, как стала жертвой банковских мошенников и потеряла 5,2 миллиона тенге, или 12 тысяч долларов. Именно такая сумма хранилась на долларовом депозите, который женщина открыла в банке в 2021 году. 9 декабря 2022 года ей неожиданно позвонили якобы из банка. Пенсионерка знала о популярных схемах телефонных мошенников и поэтому не поверила звонившим. Во время второго звонка мужчина сказал, что ей нужно посетить банк и проверить свой счет. На третий звонок женщина вообще не ответила. Однако она решила удостовериться, что с ее средствами все в порядке. Каково же было удивление пенсионерки, когда сотрудница банка сказала ей, что деньги с ее депозита были переведены на тенговый счет, а затем неким неизвестным третьим лицам.

«Мне звонили в пятницу, а в банк я обратилась в понедельник, 12 декабря 2022 года. Я точно знаю, что никаких кодов и данных третьим лицам не предоставляла, у меня оба сына работают в правоохранительных органах и предупреждали о такой опасности. В банке мне дали подробную распечатку счета, где видно, что с 9 по 11 декабря деньги с моего счета перекидывали другим людям, и даже указаны их фамилии. С этой распечаткой я в тот же день обратилась в полицию, где сидела до вечера, чтобы у меня приняли заявление. Там у меня спрашивали, есть ли у меня карточка или банковский счет, и я ответила, что нет. Выяснилось, что на мой номер пришло какое-то SMS с кодом для совершения операции, но я его не видела и никому код не говорила. Потом я часто звонила в полицию по поводу моего дела. Месяц назад следователь из другого района Алматинской области сообщил мне, что людей, которым переводили деньги с моего счета, нашли и они проживают в селе Ават. Поначалу они не хотели признаваться, а потом сообщили, что их попросили открыть банковский счет, чтобы перевести туда деньги, а затем заблокировать его. Это были мужчина и его жена, а попросила их об этом соседка. Соседку тоже нашли, она также открывала счет для перевода. В итоге следователь по цепочке дошел до некоего жителя Алматы, который и был инициатором этих действий. Он ранее судим. Казалось бы, все шло хорошо, виновных нашли, но затем сотрудники полиции стали игнорировать мои обращения. Говорили, что им сейчас некогда, а последний раз, неделю назад, я слышала, как следователь по телефону сказал коллегам, что я его достала», — рассказала женщина.

По словам пенсионерки, в банк она также обращалась и общалась с директором отделения, однако в банке ей ничем помочь не смогли. Жуманова и ее дети также писали письмо в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, где женщине сообщили, что ее деньги были выведены со счета через мобильный интернет-банкинг, хотя сама пенсионерка приложение банка не устанавливала. Для входа в банкинг был использован ее номер телефона, куда пришло SMS с кодом. Мошенники совершили четыре попытки неверного ввода кода, однако на пятый раз им удалось подобрать правильный код. После этого они перевели 11 тысяч долларов с валютного депозита на текущий счет в тенге, а затем отправили эти деньги на счета третьих лиц. В агентстве отметили, что, так как владелец счета подписывает договор о том, что его средствами можно управлять через интернет-банкинг, и сам несет ответственность за сохранность одноразового кода для входа в банкинг, банк не нарушил условия соглашения с клиентом.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу сообщили, что 12 декабря 2022 года в УП Талдыкоргана поступило заявление об интернет-мошенничестве, в ходе которого с банковского счета одной из местных жительниц неизвестные лица сняли более 5 миллионов тенге. По факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 190 УК («Мошенничество»). Расследованием установлено, что денежные средства были переведены нескольким лицам, проживающим в разных регионах Казахстана, счета которых решением суда были впоследствии арестованы. Владелец одного из счетов был доставлен в городскую полицию и допрошен. В настоящее время по факту продолжаются необходимые разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному правонарушению.

В пресс-службе АО ForteBank также подтвердили, что Роза Жуманова стала жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем получают у клиентов доступ к их счетам через мобильный банкинг, после чего переводят их деньги на другие счета.

«Надеемся, что правоохранительные органы установят все детали произошедшего, включая действия мошенников и Жумановой Р.С., выяснят личности злоумышленников и передадут суду. Со своей стороны банк проводил соответствующую проверку, сотрудничает со следствием и предоставил правоохранительным органам все запрошенные сведения. Подтверждение факта мошенничества со стороны неизвестных лиц является компетенцией правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе банка.

В банке также напомнили о базовых правилах безопасности: работники банка не звонят клиентам и не запрашивают у них наличие счетов, в том числе депозитных, не просят назвать CVV-код карты, коды из SMS, не предлагают устанавливать сторонние мобильные приложения, не предлагают перевести деньги на другие счета и карты.

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