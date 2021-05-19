«Ночь в музее» прошла в Костанае

Невероятное перемещение во времени и пространстве, ожившие экспонаты, герои, сошедшие со страниц истории, мастер классы и увлекательные квесты. Так отметили Международный день музея в Костанае акцией «Ночь в музее». Удивительные ночные экскурсии прошли в областном историко-краеведческом музее.

Вот уже на протяжении 12 лет историко — краеведческий музей удивляет жителей города акцией «Ночь в музее». Если в прошлом году это мероприятие пришлось провести в онлайн режиме, то в этом году в традиционном формате, но с ограничениями по количеству участников.



«В музее проводим интересные мастер классы, интерактивные выставки, креативный квест. Сегодня также в ночной экспозиции представлены художественные работы Г.М Сокова подаренные им произведения можно посмотреть в экспозиционном зале», — рассказывает экскурсовод Валентина Палаева.

Встречать всех гостей начали с улицы, тут можно было ознакомиться с картинами местных художников, войти в юрту, покачаться на качелях Атыбакан. Тут же можно увидеть и «оживших» казахстанских просветителей, и батыров в доспехах. Но, основная программа ждала зрителей внутри выставочных залов. В одном из них Светлана Шалунова для всех желающих проводила мастер-класс по технике вбивания войлока.

«Мы показываем мастер класс по сухому войлоку фелтинг название , ну вот зрительницы девочки мои взялись за работу. пробуем бабочек делать . Вместо красок мы используем цветную шерсть натуральную овечью ,вместо кисточек у нас иголочки специальные , ну и естественно на поролоне , потому что на сквозь пробиваем эти работы», — делится член Союза художников Казахстана Светлана Шалунова.

А вот в соседнем зале посетителям предложили викторину на тему предметов славянского быта. За правильный ответ можно было получить сладкий приз.



«Мы пытаемся выяснить, что у нас помнят о предметах быта местного славянского переселенческого населения , то есть тут в избе в сундуке различные предметы,я загадываю загадки и за вкусные конфетки народ пытается отгадать, что же это за предмет«, — говорит сотрудник областного историко краеведческого музея Галина Саталкина

Также гостям предложили стать зрителями кукольного театра, и даже попробовать себя в роли кукловода. Кроме этого, была возможность сфотографироваться в исторических костюмах, и приобрести товары ручной работы.



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