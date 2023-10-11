Ночью до −6, днём до +18: прогноз погоды в Костанайской области

Больше 100 тысяч тенге в месяц: сколько казахстанцы тратят на погашение кредитов
Каждый третий участник опроса Нацбанка с действующими кредитами ежемесячно направляет на их погашение более 100...
В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.
Ночная температура составит −1…−6 градусов, на западе и юге области — до +2. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, на юге — до +18. Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, днём составит +13…+15. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду.
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