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Ночью до −6, днём до +18: прогноз погоды в Костанайской области

— Сегодня, 16:33
Изображение для новости: Ночью до −6, днём до +18: прогноз погоды в Костанайской области

В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.

Ночная температура составит −1…−6 градусов, на западе и юге области — до +2. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, на юге — до +18. Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, днём составит +13…+15. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду.



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