В Казахстане к августу 2025 года запланировано полное внедрение проекта ваучерного финансирования детских садов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве просвещения РК.

«Полное внедрение проекта запланировано к 1 августа текущего года. В настоящее время в проекте участвуют более 2,3 тыс. дошкольных организаций и ваучеры реализованы в отношении 276,5 тыс. детей», – говорится в сообщении, распространенном 5 апреля.

Согласно информации, в прошлом году апробация проведена в 4 городах (Тараз, Шымкент, Туркестан и Уральск), с начала текущего года подключились дошкольные организации Астаны, а с марта проектом охвачены детские сады Караганды, Семея, Усть-Каменогорска, Жезказгана и двух районов: Байзакского района Жамбылской области и Сарыагашского района Туркестанской области.

В Минпросвещения отметили, что ваучерная система обеспечит:

во-первых, доступность дошкольных организаций. Управления образования регионов не отбирают на конкурсной основе как ранее, а формируют перечень детских садов из числа организаций, подавших заявку на госзаказ и соответствующих установленным требованиям;

во-вторых, справедливость. Родители получают государственный ваучер, который могут использовать в любом детском саду, включенном в утвержденный перечень. Это дает родителям свободу выбора и создает мощный стимул для детских садов к повышению качества предоставляемых услуг;

в-третьих, контроль качества. Важнейшее изменение – это переосмысленный подход к оценке работы детских садов. Непосредственно родители будут оценивать качество образовательных услуг, что исключает субъективизм и повышает общий уровень услуг. Более того, проект открывает двери для новых участников рынка, что позволяет создать здоровую конкуренцию и значительно улучшить качество;

в-четвертых, прозрачность. Деньги теперь привязаны к ребенку. Исключен функционал у местных органов по утверждению объема госзаказа в отношении каждого садика.

Соответственно, при переходе ребенка из одного детского сада в другой ваучер переходит за ним;

в-пятых, адресность и эффективность расходования бюджетных средств.

Финансирование дошкольных организаций осуществляется по факту посещения детьми дошкольных организаций, а не по списку, как ранее.

«Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота. Очередь в пилотных городах значительно снижена, а в отдельных городах вопрос обеспечения очередников местами в детских дошкольных учреждениях решен полностью (Тараз, Туркестан, Уральск). За счет исключения «мертвых душ», приписок и дублирования детей в списках в нескольких детских садах сумма полученной с начала реализации проекта экономии превысила 27 млрд тенге. Из сэкономленной суммы 25 млрд тенге были направлены на размещение детей, ранее состоявших в очереди, а 2 млрд тенге – на детей, только встающих в очередь и достигших 2 лет», — сообщает пресс-служба МП РК.

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