Новая волна холода. Прогноз погоды на 5-7 октября 

В течении периода большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием Северо-западного антициклона, который принесет прекрашение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха.
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А погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходяший циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах сильные осадки.
С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 мороза, на востоке до 3-11 мороза.
На юге же в ночные часы, на большей части территории, ожидаются заморозки 1-6 градусов.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области