Новая волна холода. Прогноз погоды на 5-7 октября 

В течении периода большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием Северо-западного антициклона, который принесет прекрашение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха.

А погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходяший циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах сильные осадки.

С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 мороза, на востоке до 3-11 мороза.

На юге же в ночные часы, на большей части территории, ожидаются заморозки 1-6 градусов.

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