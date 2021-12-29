Новогодний фейерверк в Костанае отменяется

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан, ранее запланированный праздничный фейерверк в ночь с 31 декабря на 1 января отменяется.

К сведению сообщаем, что праздничные фейерверки также отменены в столице г. Нур-Султан, в мегаполисе Алматы и других городах.

Соответственно, внесены изменения и в праздничную программу на центральной площади.

Предновогодняя программа:

10.00 час. Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель»;

19.00 час. — 20.00 час. Конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл»;

20.00 час. — 21.00 час. Шоу – программа «Что за лев, этот тигр?».

Время движения городского общественного транспорта остается без изменений.

Время движения городского общественного транспорта остается без изменений.

Акимат города Костаная приносит свои извинения и надеется на понимание со стороны костанайцев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.