Новогодний фейерверк в Костанае отменяется

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан, ранее запланированный праздничный фейерверк в ночь с 31 декабря на 1 января отменяется.
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К сведению сообщаем, что праздничные фейерверки также отменены в столице г. Нур-Султан, в мегаполисе Алматы и других городах.
Соответственно, внесены изменения и в праздничную программу на центральной площади.
Предновогодняя программа:
- 10.00 час. Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель»;
- 19.00 час. — 20.00 час. Конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл»;
- 20.00 час. — 21.00 час. Шоу – программа «Что за лев, этот тигр?».
Время движения городского общественного транспорта остается без изменений.
Акимат города Костаная приносит свои извинения и надеется на понимание со стороны костанайцев.
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