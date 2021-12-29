USD 431.18
EUR 488.44
RUB 5.86
  1. Home
  2. Культура
  3. Новогодний фейерверк в Костанае отменяется

Новогодний фейерверк в Костанае отменяется

Vinkmag ad

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан, ранее запланированный праздничный фейерверк в ночь с 31 декабря на 1 января отменяется.

К сведению сообщаем, что праздничные фейерверки также отменены в столице г. Нур-Султан, в мегаполисе Алматы и других городах.

Соответственно, внесены изменения и в праздничную программу на центральной площади.

Предновогодняя программа:

  • 10.00 час. Легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель»;
  • 19.00 час. — 20.00 час. Конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл»;
  • 20.00 час. — 21.00 час. Шоу – программа «Что за лев, этот тигр?».
    Время движения городского общественного транспорта остается без изменений.

Акимат города Костаная приносит свои извинения и надеется на понимание со стороны костанайцев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

-35 градусов. О погоде с 30 декабря — 1 января
Следующая новость

Следить за состоянием пациентов, находящихся в реанимации, их родственники смогут через приложение