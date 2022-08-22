Новорожденного за 2 миллиона тенге пыталась продать молодая пара

Молодая пара пыталась продать новорожденного ребенка за два миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полицейских, в совершении данного преступления подозреваются семь человек. Все они на данный момент уже задержаны. Отмечается, что роли каждого из них были четко распределены.

«Свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы — 48-летний гражданин и 46-летняя гражданка. Стороны сошлись в цене — два миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные. Однако планы фигурантов были нарушены спецоперацией одновременно в разных частях города», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее — потенциальные покупатели и семейная пара посредников. В последующем была задержана 56-летняя гражданка, которая за деньги взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка.

В полиции отметили, что покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки.

«И очень важная деталь: у посредников на руках в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно трех и семи месяцев. Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов личности на малышей предоставить не смогли. Таким образом, в результате этой спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей. Они для обследования и, в случае необходимости, оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли так же использовать в качестве «живого товара». Следствие обязательно установит истину», — подытожил Аханов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса «Торговля несовершеннолетними, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре Алматы добавили, что в деле фигурируют сотрудники РАГСа и родильных домов. Отмечается, что они занимались незаконным оформлением документов на детей и их выписками.

«Злоумышленники находили неблагополучные семьи, которые были готовы расстаться со своими детьми с целью наживы, а также семьи, готовые приобрести ребенка за определенную плату с целью дальнейшего усыновления. Детей оценивали от 500 тысяч до трех миллионов тенге», — сообщили в надзорном органе.

За данное преступление предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет с конфискацией имущества