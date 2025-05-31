В Казахстане обнаружили новые запасы редких металлов, передает LS.

По словам председателя Комитета геологии Ерлана Акбарова, в 2021 году ведомству поручили провести разведку на 12 участках недр.

«Сейчас мы завершили работу на 10 объектах. Мы нашли залежи редких металлов – тантала и ниобия, их запасы поставлены на баланс. Также обнаружены оруднения других полезных ископаемых редких металлов. В ВКО два таких объекта есть, на юге – три, в СКО – три», – рассказал он.

При этом самым крупным участком, по словам Е. Акбарова, стал «Куйректыколь» в Карагандинской области. Там промышленные запасы оцениваются в 1 млн тонн редкоземельных металлов. Ресурсы дополнительной прогнозной площади составляют свыше 20 млн тонн.

Далее, по его словам, на новых участках будут работать инвесторы.

«Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы передать эти объекты в «Тау-Кен Самрук», как вариант», – уточнил он.

Е. Акбаров также прокомментировал сроки начала добычи лития в ВКО корейскими компаниями. Его залежи были обнаружены еще в 2023 году.

«Сейчас идет переговорный процесс. В принципе, их сторона заинтересована в развитии и проведении разведочных работ на данных территориях. Речь идет об «Огневском ГОКе». Возможно, в этом проекте будет доля государства в лице «Тау-Кен Самрук», – сообщил он.

Его также спросили о канадской компании Condor Energies, которая в 2023 году получила лицензию на добычу литиевого рассола в Туркестанской области.

«Там казахстанской доли нет. Компания получила лицензию по принципу первый пришел – первый забрал. Они пришли на разведочные работы и имеют приоритетное право перейти на добычу», – резюмировал Е. Акбаров.

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