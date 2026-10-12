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Новые объекты здравоохранения: где в Костанае предлагают зарезервировать землю

— Сегодня, 17:15
Изображение для новости: Новые объекты здравоохранения: где в Костанае предлагают зарезервировать землю

pixabay.com


В Костанае при корректировке генерального плана определяют территории под будущие социальные объекты. По прогнозам, к 2040 году население города составит около 330 тысяч человек. С учётом этого прорабатывают размещение новых школ и медицинских учреждений.

Одну из резервных площадок под объекты здравоохранения рассматривают на улице Победы, неподалёку от областной больницы. По словам акима Костаная Марата Жундубаева, расположенную здесь территорию с двухэтажными домами предлагают предусмотреть для развития медицинской инфраструктуры.

Аким отметил, что существующий объект скорой помощи устарел и нуждается в обновлении. На резервной площадке в перспективе может появиться расширенная станция скорой помощи с оказанием экстренных услуг либо больница скорой помощи. Возможности размещения ещё предстоит изучить с учётом площади территории.

«Надо обязательно резервы оставить», — подчеркнул Жундубаев.

Подстанцию скорой помощи также хотят обустроить в микрорайоне Кунай. В Северо-Западном микрорайоне она уже действует. В жилом массиве Амангельды под объекты здравоохранения планируют отвести около 20 гектаров.

По словам градоначальника, развитие такой инфраструктуры необходимо для обеспечения доступности базовой медицинской помощи населению.



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