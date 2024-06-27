Новые температурные рекорды установлены в Казахстане

Большую часть месяца территория Казахстана находилась под влиянием холодных и влажных воздушных масс. Частое прохождение циклонов и атмосферных фронтов обеспечило избыточное количество осадков на большей части страны. Наблюдались частые дожди, временами сильные (15-57 мм), в связи с этим во многих регионах республики общее количество осадков за месяц превысило норму в 2-5 раз.

Наибольшее количество осадков за месяц выпало в Алматинской области на метеорологической станции Каменское плато (МC — далее) (195,9 мм, при норме 139 мм). В отдельные дни месяца за сутки выпала месячная норма осадков, к примеру, 8 мая на МC Атырау за сутки выпало 31 мм, при норме за месяц 28 мм, на МC Актау выпало 20 мм, при норме 13 мм, 19 мая на МC Кокшетау выпало 27 мм, при норме 26 мм, на МC Боровое – 57 мм, при норме 34 мм, 26 мая на МC Талдыкорган выпало 42 мм, при норме за месяц 39 мм и др.

Дефицит осадков наблюдался в западных и северо-западных регионах страны, а также локально в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау, Абай и Жетісу. На МС Джаныбек (Западно-Казахстанская область) осадки отсутствовали в течение всего месяца.

Такая дождливая и ненастная погода в мае мало способствовала прогреву земли и повышению температуры воздуха. А с притоком арктических воздушных масс в ночные часы температура воздуха в северной половине страны опускалась до заморозков 1-5°С. В отдельных районах страны даже были обновлены рекорды по минимальной температуре воздуха, к примеру, в Актобе 5 мая была зафиксирована температура воздуха -3,6°С, 6 мая -2,5°С, тем самым обновив рекорд за 2000 г. (-2,0°С) и 1990 г. (-1,8°С), 20 мая в Актау ночной минимум составил +9,4°С, так же оказался рекордным значением для этого дня, предыдущий рекорд был в 1997 г. и он составил +9,6°С, 26 мая был зафиксирован рекорд в Западно-Казахстанской области на МС Джусалы, ночной минимум составил +3,4°С, обновив рекорд 1992 г. — +4,0°С.

В течение мая часто наблюдались такие явления как грозы, пыльные бури, град, порывистый ветер, в отдельных регионах ветер усиливался до 31-41 м/с (в области Жетiсу на АМС Достык 11, 26 мая отмечался ветер 41 м/с).

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +12,3°С, что было ниже нормы на 2,2°, при норме +14,5°С, самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 мая и составила -0,2°С, а самая высокая температура воздуха отмечалась 9 мая и составила +25,8°С. За месяц выпало 76 мм, при норме за месяц 33 мм, что привысило норму в 2,3 раза.

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