Со следующего года мобильные переводы казахстанцев будут проверять. LS рассмотрел, какие транзакции попадут под мониторинг.

В Комитете госдоходов напомнили, что данная процедура вводится в Казахстане поэтапно, в зависимости от категории лиц. Если в 2023-2024 годах речь шла о госслужащих, работниках субъектов квазигоссектора и их супругах, то с текущего года проверка коснется ИП, руководителей юрлиц и их супругов, а для остальной части населения – с 2026 года.

В настоящее время признаком получения дохода от предпринимательской деятельности является получение денег одним физлицом в течение каждого из трех последовательных месяцев от 100 и более разных людей.

«Если физлицо получает средства посредством мобильных переводов на банковский счет, не предназначенный для бизнеса, в августе – от 101 разного лица, в сентябре – от 130, в октябре – от 100, то сведения о таком физлице направляются банками в налоговый орган», – пояснили в КГД.

Отметим, что для мониторинга таких операций предусмотрен новый критерий – порог денежных переводов, который не должен превышать 12 МЗП (более 1 млн тенге). При этом данный подход будет внедрен не раньше 2026 года.

Вместе с тем казахстанцы могут совершать и принимать мобильные переводы в личных целях (родственникам, друзьям, детям и пр.).

Между тем при выявлении признаков предпринимательской деятельности органами госдоходов проводится камеральный контроль. По его результатам бизнесменов просят устранить нарушения, и на это им дается 30 рабочих дней (со дня, следующего за днем вручения уведомления – прим. LS).

«Таким образом, если физлицо при получении средств посредством мобильных переводов для личных целей подпадает под критерии мониторинга, то в случае получения уведомления об устранении нарушений ему необходимо представить в налоговый орган пояснения, подтверждающие их отсутствие», – уточнили в комитете.

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